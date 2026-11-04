Zahmet çok, kazancı az! Kış kapıya dayandı, Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı
Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte köylerde kışlık hazırlıkları hız kazandı. Kilimli Köyü sakinleri soğuk kış günlerine hazırlık için yoğun mesai harcarken, 30 yıldır odunculuk yapan esnaf bu zahmetli mesleğin zorluklarını ve harcanan emeğin karşılığını alamamanın sıkıntısını dile getirdi.
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Kilimli Köyü’nde de vatandaşlar, topladıkları odunları traktörlere yükleyerek evlerine taşıyor. Kış hazırlıklarını sürdüren köy sakinleri, yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.Köy sakinlerinden Zülfikar Mollaoğlu, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla odun toplamaya geldiklerini belirterek, kış hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.
Yaklaşık 30 yıldır odunculuk yapan Abdullah Kaya ise mesleğin zorluklarına dikkati çekti.Odunları toplayarak satışını yaptıklarını anlatan Kaya, yağışlı havalar nedeniyle bir süre çalışmakta zorlandıklarını, havaların ısınmasıyla yeniden mesaiye başladıklarını ifade etti.
Odunculuğun zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Kaya, verdikleri emeğin maddi karşılığını yeterince alamadıklarını kaydetti.Erzincan’da kış mevsiminin yaklaşmasıyla köylerde yakacak hazırlıkları sürerken, vatandaşlar soğuk günleri hazırlıklı karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.