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Zahmet çok, kazancı az! Kış kapıya dayandı, Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı

04.11.2026 - 10:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte köylerde kışlık hazırlıkları hız kazandı. Kilimli Köyü sakinleri soğuk kış günlerine hazırlık için yoğun mesai harcarken, 30 yıldır odunculuk yapan esnaf bu zahmetli mesleğin zorluklarını ve harcanan emeğin karşılığını alamamanın sıkıntısını dile getirdi.

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1Zahmet çok, kazancı az! Kış kapıya dayandı, Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı

Erzincan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, kış aylarında yakacak ihtiyacını karşılamak için odun hazırlıklarına başladı. Kentte özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde mağduriyet yaşamamak için kışlık yakacaklarını temin etmeye çalışıyor.

2Zahmet çok, kazancı az! Kış kapıya dayandı, Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı

Kilimli Köyü’nde de vatandaşlar, topladıkları odunları traktörlere yükleyerek evlerine taşıyor. Kış hazırlıklarını sürdüren köy sakinleri, yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.Köy sakinlerinden Zülfikar Mollaoğlu, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla odun toplamaya geldiklerini belirterek, kış hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

3Zahmet çok, kazancı az! Kış kapıya dayandı, Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı

Yaklaşık 30 yıldır odunculuk yapan Abdullah Kaya ise mesleğin zorluklarına dikkati çekti.Odunları toplayarak satışını yaptıklarını anlatan Kaya, yağışlı havalar nedeniyle bir süre çalışmakta zorlandıklarını, havaların ısınmasıyla yeniden mesaiye başladıklarını ifade etti.

4Zahmet çok, kazancı az! Kış kapıya dayandı, Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı

Odunculuğun zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Kaya, verdikleri emeğin maddi karşılığını yeterince alamadıklarını kaydetti.Erzincan’da kış mevsiminin yaklaşmasıyla köylerde yakacak hazırlıkları sürerken, vatandaşlar soğuk günleri hazırlıklı karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

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