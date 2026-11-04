Zahmet çok, kazancı az! Kış kapıya dayandı, Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı

4

Odunculuğun zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Kaya, verdikleri emeğin maddi karşılığını yeterince alamadıklarını kaydetti.Erzincan’da kış mevsiminin yaklaşmasıyla köylerde yakacak hazırlıkları sürerken, vatandaşlar soğuk günleri hazırlıklı karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.