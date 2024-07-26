Bakan Fidan Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları 57. Toplantısı marjındaki Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısına katılmak için bulunduğu Viyentiyan’da bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliğinin yanı sıra Ukrayna’daki savaş, Gazze’deki gelişmeler, Suriye’deki durum ve diğer bölgesel meselelerin görüşüldüğü belirtildi.