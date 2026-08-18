Balıkesir 600 yıllık keşfe sahne oldu: 17 metresi gün yüzüne çıkıyor

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Milattan sonra 5. yüzyılın başlarında inşa edildiği değerlendirilen kilisenin, 7. yüzyılda yaşanan Arap akınları sonrasında terk edilmiş olabileceğini belirten Polat, yapının bugüne kadar büyük ölçüde özgün planını koruduğunu söyledi. Kilisenin şu ana kadar ortaya çıkarılan bölümünün 17 metre genişliğinde olduğunu ifade eden Polat, doğu kısmına henüz ulaşılamadığı için tam uzunluğunun bilinmediğini ancak oldukça büyük bir yapı ile karşı karşıya olduklarını dile getirdi.