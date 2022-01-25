Kamu çalışanları ile ilgili flaş karar! Tek tek açıklandı

Kamu çalışanları ile ilgili flaş karar valilikler tarafından duyuruldu. Açıklamalar art arda geldi.

İstanbul`da Meteoroloji`nin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" açıklamasını yaptı.

MUĞLA

Meteoroloji, Muğla`da belli aralıklarla kar yağışının devam edeceğini hatırlattı. Muğla Valiliği`nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile bayanlar ile engelli çalışanlarımızın bugün idari izinli sayılmalarına Valiliğimizce karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

SAMSUN

Samsun`da etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve gazi personel 25-26 Ocak`ta idari izinli sayılacak.

YALOVA

Yalova Valiliği`nden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenlik, sağlık ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının personeli 25 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

DENİZLİ

Denizli`de tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün idari izinli sayılacak.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği`nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, can, mal ve ulaşım güvenliğine olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak`ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Hamile, engelli ve 4 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.

ERZİNCAN

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 25 Ocak`a kadar sürecek idari iznin 29 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Makas, ayrıca halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Ocak`a kadar eğitim faaliyetlerine ara verildiğini de aktardı.

MALATYA

Malatya`da araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, hamile ve engelliler ile kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser ve diyaliz gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 25-26 Ocak`ta idari izinli sayılacak.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği`nden "Kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 25-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 4 gün idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil ihtiyaç duyulan personellerin, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırılabilecekler" açıklaması yapıldı.

UŞAK

Uşak`ta kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı olan personel, 0-5 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 25 Ocak Salı günü bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Valilik ayrıca, "Milli Eğitim Bakanlığı"na bağlı özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, (özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları), özel motorlu taşıtlar sürücü kursları uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları uygulama eğitimleri, halk eğitim merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı`na bağlı, kreş ve gündüz bakım evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.

ELAZIĞ

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele verilen izin uzadı. Vali Ömer Toraman, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29 Ocak’a kadar izinli sayılacağını belirterek, “Halen devam eden buzlanma ve önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı nedeniyle; Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29.01.2022 tarihine kadar idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.