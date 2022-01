Ekrem İmamoğlu'ndan kar açıklaması: Mağdur vatandaşlardan özür diliyorum

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB'nin kar yağışı için yeterli önlemi almadığını belirterek tepki gösterdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe paylaşımında, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da karla mücadele çalışmaları ve yol durumuna ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, Beylikdüzü TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirterek ''Onun dışında bütün akış sağlanmıştır'' dedi.

Kar yağışının bugün saat 18.00'den sonra da devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen İmamoğlu, "O bakımdan yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz. Sayın Valimizin açıklamaları var, halkımızın dikkatine sunduğu. Bunların da önemli olduğunu ifade edelim. Bugün saat 13:00'e kadar bazı özel görevi olan araçların dışında araçların trafiğe çıkmaması hususunda uyarısını yaptı. Yine Anadolu ve Trakya istikametinden şehrimize araç giriş kısıtlamasının devam edeceğini" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, İBB ekiplerinin çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve "133 bin 360 ton mevcutta tuz stoğumuz var. Bu dört günlük süreçte 54 bin ton civarında da tuz kullandığımızı, 21 bin ton civarında da solüsyon kullandığımızı paylaşalım. Stok sorunumuz olmadığını vatandaşlarımıza ifade edelim" diye konuştu.

Yol durumu hakkında bilgi veren İmamoğlu, "D-100'den sahil yoluna kadar kapalı yolumuz yoktur. Beylikdüzü TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta açma işlemleri devam etmektedir. Onun dışında bütün akış sağlanmıştır. Arnavutköy'de çalışmalar devam ediyor. Çok yoğun tartışmalar oldu. Bir tartışma konusu var evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili bir takım hususlar öne çıkartılıyor. Bizim burada ilk günden itibaren yapmaya çalıştığımız şey senkronizasyonu sağlamak. Ortak bir biçimde birbirinin açığına bakan değil birbirinin işine katkı sunan bir anlayışla İstanbullunun bu zor koşullarda hayatının kolaylaştırma çabası. Yaşanan bütün bu süreçlerden sonra şunu söylemek lazım. İstanbul'da belki de son zamanlarda görünen en yoğun kar yağışını en kuvvetli kar yağışı. Bu sefer şöyle bir yanı var. Ani bastıran bir anda kar yığını şeklinde olan fırtınalı, gök gürültülü bir kar yağışını akşam boyunca yaşadık. Şu anda itibarıyla tedbirimiz daha büyümüştür" dedi.

'MAĞDUR VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

İstanbul'un bir sorumluluk haritası olduğunu söyleyen İmamoğlu, "E5, D-100 kime aittir bellidir. Ama böyle bir afet ortamında birbirimizi yaralayan söylemleri duymuyor, görmüyoruz bile. Şu an bu masada birçok kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi var. Her emekçinin emeğine, alın terine sağlık. Büyük emek gösterildi. Bu anlamda da sayın Valimize de teşekkür ediyorum. Her an telefonun karşı ucunda oldular. Mağdur olan vatandaşlarımızın varolduğunu bilerek onlardan da özür dileyerek, sorunu azalttığımızı belirtiyorum. Bu akşam yine kar yağışı olduğunu bilelim. Dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. Yarına da dikkat etmeliyiz. İşi olan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını tercih etsinler. Herkese yuvasında mutlu bir gün diliyorum. Karın güzel tarafına da bakmamızı rica ediyorum. Yeraltı sularının çekildiği bir dönemde bu karın bir bereket İstanbul için kaynak olduğunu bilelim" ifadelerine yer verdi.