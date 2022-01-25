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GündemTHY, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları saat 00.00'a kadar durdurdu
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THY, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları saat 00.00'a kadar durdurdu

THY , İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları, saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece 00:00'a kadar durdurulduğunu bildirdi.

25.01.2022 - 11:22 |
THY, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları saat 00.00'a kadar durdurdu

 

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur. " dedi.

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