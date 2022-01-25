THY, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları saat 00.00'a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur. " dedi.