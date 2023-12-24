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Kaldırımdan inmeye çalışırken fizik kurallarını unuttu, tepetaklak oldu

Burdur’da 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan adam fizik kurallarını hiçe sayınca tepetaklak oldu.

24.12.2023 - 10:19 | | İHA
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Burdur’da akşam saatlerinde trajikomik bir kaza meydana geldi. Merkez Çeşmedamı Mahallesi Hükumet Caddesi üzerinde kaldırımda park halinde olan üzeri kapalı 3 tekerlekli elektrikli motosikletine binip kaldırımdan inmek isteyen vatandaş, karşı kaldırımda bulunan otomobil nedeniyle dönemedi. Önce geri manevra yapan şahıs daha sonra kaldırımdan inmek isterken dengesiz bir şekilde inmeye çalışınca motosiklet ile birlikte devrildi.

O sırada motosikletin yanında bulunan başka bir vatandaş sürücünün devrilen motosikletten çıkmasına yardım ederken, motosikletin dönememesine sebep olan otomobilin sürücüsü kadın ise olan biteni seyredip, aracına binerek bölgeden uzaklaştı.
Yaşanan bu garip kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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