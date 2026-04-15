Kahramanmaraş’ta il genelinde eğitime 2 gün ara verildi

15.04.2026 - 20:16

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

Kahramanmaraş’ta bir okula gerçekleştirilen saldırının ardından il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen menfur saldırı nedeniyle, Kahramanmaraş genelinde 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde kamu ve özel tüm eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri dâhil) eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden; anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu bulunan ebeveynlerden birinin, engelli çocuğu bulunan personelden birinin, belirtilen tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

