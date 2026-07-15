Sebze üssü Amasya’da patates mesaisi! Kilosu 14 liradan satılıyor
15.07.2026 - 10:13Güncellenme Tarihi:
Amasya’da yaklaşık 28 bin dekar alanda patates hasadı başlarken, bu yıl yüzde 55’i sanayilik çeşit olmak üzere 130 bin ton rekolte bekleniyor.
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Sanayilik patates hasadı yapılan arazilerde incelemede bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, "Amasya artık patatesi sanayi için üretiyor. Sözleşmeli üretim yapılıyor. Üretilen patatesin yüzde 55’i sanayiye gidiyor. Patates üretimin de 12. sırada bulunan Amasya sözleşmeli üretimle daha iyi noktaya gelecektir" dedi.
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Verimli arazilerde patates üretimi yapan çiftçilerden Celalettin Çelik de "Cipslik patatesin kilosu tarlada 14 TL’den satılıyor. Önemli olan sağlıklı üretim. Ürünlerimizde bir tane bile çürük bulamazsınız" diye konuştu.