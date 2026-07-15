Sebze üssü Amasya’da patates mesaisi! Kilosu 14 liradan satılıyor

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Verimli arazilerde patates üretimi yapan çiftçilerden Celalettin Çelik de "Cipslik patatesin kilosu tarlada 14 TL’den satılıyor. Önemli olan sağlıklı üretim. Ürünlerimizde bir tane bile çürük bulamazsınız" diye konuştu.