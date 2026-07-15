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GündemSebze üssü Amasya’da patates mesaisi! Kilosu 14 liradan satılıyor
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Sebze üssü Amasya’da patates mesaisi! Kilosu 14 liradan satılıyor

15.07.2026 - 10:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amasya’da yaklaşık 28 bin dekar alanda patates hasadı başlarken, bu yıl yüzde 55’i sanayilik çeşit olmak üzere 130 bin ton rekolte bekleniyor.

1Sebze üssü Amasya’da patates mesaisi! Kilosu 14 liradan satılıyor

Sebze üssü şehir patateste üretimi son yıllarda giderek yayılıyor. Soğan tarımında Türkiye genelinde 2. sırada bulunan Amasya, patates üretiminde 12. sırada yer edindi.

2Sebze üssü Amasya’da patates mesaisi! Kilosu 14 liradan satılıyor

Sanayilik patates hasadı yapılan arazilerde incelemede bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, "Amasya artık patatesi sanayi için üretiyor. Sözleşmeli üretim yapılıyor. Üretilen patatesin yüzde 55’i sanayiye gidiyor. Patates üretimin de 12. sırada bulunan Amasya sözleşmeli üretimle daha iyi noktaya gelecektir" dedi.

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3Sebze üssü Amasya’da patates mesaisi! Kilosu 14 liradan satılıyor

Verimli arazilerde patates üretimi yapan çiftçilerden Celalettin Çelik de "Cipslik patatesin kilosu tarlada 14 TL’den satılıyor. Önemli olan sağlıklı üretim. Ürünlerimizde bir tane bile çürük bulamazsınız" diye konuştu.