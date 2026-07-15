BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 15 Temmuz'da Borsa Açık mı? Kargolar Çalışıyor mu? 15 Temmuz Resmi Tatil mi?
Bugün bankalar açık mı, 15 Temmuz'da EFT yapılır mı, Borsa İstanbul işlem görüyor mu, kargolar dağıtıma çıkıyor mu? PTT, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo ve diğer kargo firmaları çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatil mi, devlet daireleri hizmet veriyor mu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle milyonlarca vatandaşın araştırdığı bankalar, borsa, kargo şirketleri ve resmi kurumların çalışma düzeni netleşti. İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü açık ve kapalı olan kurumlara ilişkin tüm detaylar.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türkiye genelinde resmi tatil uygulanırken, vatandaşlar bankacılık işlemlerinden yatırım işlemlerine, kargo gönderilerinden kamu hizmetlerine kadar birçok konuda son dakika bilgilerini araştırıyor. Özellikle "Bugün bankalar açık mı?", "15 Temmuz'da borsa açık mı?", "Kargolar çalışıyor mu?", "PTT hizmet veriyor mu?", "EFT yapılır mı?", "Resmi kurumlar açık mı?" ve "15 Temmuz resmi tatil mi?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çalışma düzeni...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
Evet. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai yapılmaz. Devlet daireleri, birçok kamu kurumu ve resmi kuruluş hizmet vermez. Özel sektör şirketlerinin çalışma düzeni ise kurumların kendi kararlarına göre değişiklik gösterebilir.
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Hayır. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü banka şubeleri kapalıdır.
Resmi tatil nedeniyle kamu bankaları ve özel bankalar müşterilerine şubelerden hizmet vermemektedir. Şubeden para yatırma, para çekme, kredi işlemleri, hesap açılışı ve benzeri işlemler gerçekleştirilemez.
Ancak vatandaşlar;
ATM'leri kullanabilir,
Mobil bankacılık işlemlerini yapabilir,
İnternet bankacılığına erişebilir,
Telefon bankacılığı hizmetlerinden yararlanabilir.
15 TEMMUZ'DA EFT YAPILIR MI?
EFT talimatı verilebilir ancak işlemler resmi tatil nedeniyle bir sonraki iş gününde gerçekleşir.
Buna karşılık FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri günün her saatinde gerçekleştirilebilmektedir.
15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?
Hayır. Borsa İstanbul (BIST), 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle kapalıdır.
Hisse senedi piyasası, vadeli işlemler piyasası ve diğer organize piyasalarda işlem yapılmaz. Yatırımcıların emirleri ve işlemleri bir sonraki işlem gününde değerlendirilir.
KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Hayır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle birçok kargo şirketi faaliyetlerine ara vermektedir.
Resmi tatil kapsamında kargo şubeleri kapalı olurken gönderi kabulü, dağıtım ve teslimat işlemleri de yapılmamaktadır.
Bu durum özellikle internet alışverişi yapan ve teslimat bekleyen vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.
PTT KARGO AÇIK MI?
Hayır. PTT ve PTT Kargo resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir.
PTT şubeleri kapalı olurken kargo kabul ve dağıtım işlemleri de durdurulmaktadır. Normal çalışma düzeni resmi tatilin sona ermesinin ardından yeniden başlayacaktır.
MARKETLER AÇIK MI?
Zincir marketlerin büyük bölümü 15 Temmuz'da faaliyet göstermeye devam etmektedir. Ancak çalışma saatleri bölgeye ve işletmeye göre değişebilir.
Vatandaşların alışveriş yapmadan önce kendi bölgelerindeki marketlerin çalışma saatlerini kontrol etmesi faydalı olacaktır.