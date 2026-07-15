BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 15 Temmuz'da Borsa Açık mı? Kargolar Çalışıyor mu? 15 Temmuz Resmi Tatil mi?

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türkiye genelinde resmi tatil uygulanırken, vatandaşlar bankacılık işlemlerinden yatırım işlemlerine, kargo gönderilerinden kamu hizmetlerine kadar birçok konuda son dakika bilgilerini araştırıyor. Özellikle "Bugün bankalar açık mı?", "15 Temmuz'da borsa açık mı?", "Kargolar çalışıyor mu?", "PTT hizmet veriyor mu?", "EFT yapılır mı?", "Resmi kurumlar açık mı?" ve "15 Temmuz resmi tatil mi?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çalışma düzeni...