Son dakika : Kahramanmaraş'ta ortaokulda silah sesleri

Vali Ünlüer: Maalesef can kaybı var

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi. Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Maalesef can kaybı var. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Tekin Kahramanmaraş'a gidiyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırı üzerine Kahramanmaraş'a gidiyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış, 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."