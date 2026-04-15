Son dakika : Kahramanmaraş'ta ortaokulda silah sesleri
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer 4 can kaybı ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Olayın, 8. sınıf öğrencisinin sırt çantasıyla okula girerek öğrencilere yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okul önünden yaptığı açıklamada, 3 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 4 can kaybı olduğunu toplamda 20 yaralı olduğunu söyledi.
Vali Ünlüer: Maalesef can kaybı var
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi. Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Maalesef can kaybı var. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Tekin Kahramanmaraş'a gidiyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırı üzerine Kahramanmaraş'a gidiyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış, 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."