Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14.07.2026 - 21:53Güncellenme Tarihi:
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Deprem, saat 21.27'de kaydedildi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 4,2, derinliğini ise 8,53 kilometre olarak açıkladı.
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