GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

14.07.2026 - 21:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İLGİLİ HABER

Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor
Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor

Haberin Devamı

Deprem, saat 21.27'de kaydedildi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4,2, derinliğini ise 8,53 kilometre olarak açıkladı.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

İLGİLİ HABER

Tadıyla ünlü kavunun hasadı başladı! Fiyatlar geçen yıl 15 liraydı, bu sene 40 liraya çıktı
Tadıyla ünlü kavunun hasadı başladı! Fiyatlar geçen yıl 15 liraydı, bu sene 40 liraya çıktı

Güncel Haberler

Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu
#Gündem

Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

Tır ile çarpışan işçi midibüsü devrildi 13 kişi yaralandı
#Gündem

Tır ile çarpışan işçi midibüsü devrildi 13 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
#Gündem

Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi