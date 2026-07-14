Tır ile çarpışan işçi midibüsü devrildi 13 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Adapazarı Karasu yolu Poyrazlar mevkii üzerinde meydana gelen trafik kazasında, tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan Y.Ü. idaresindeki 42 APL 515 plakalı tır ile N.U. idaresindeki 54 S 1062 plakalı işçi taşıyan midibüs çarpıştı.

Haberin Devamı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs yan yola devrilirken, içerisinde bulunan sürücü dahil 13 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor

Devrilen midibüsten çıkartılan yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürülerek ulaşım güvenli şekilde sağlandı.



Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.