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Tır ile çarpışan işçi midibüsü devrildi 13 kişi yaralandı

14.07.2026 - 22:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Tır ile çarpışan işçi midibüsü devrildi 13 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D 650 karayolunda saman yüklü tır ile çarpışan işçileri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.

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Adapazarı Karasu yolu Poyrazlar mevkii üzerinde meydana gelen trafik kazasında, tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan Y.Ü. idaresindeki 42 APL 515 plakalı tır ile N.U. idaresindeki 54 S 1062 plakalı işçi taşıyan midibüs çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs yan yola devrilirken, içerisinde bulunan sürücü dahil 13 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Devrilen midibüsten çıkartılan yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürülerek ulaşım güvenli şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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