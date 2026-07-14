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Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor

14.07.2026 - 21:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (AA) İHA DHA

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Bozbük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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ÇOK SAYIDA EKİPLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 17.00 sıralarında çıkan yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 10 helikopter ile havadan; 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 personel ile karadan müdahale sürüyor.

4Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor

 

 

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6Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor

 

 

7Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor

 

 