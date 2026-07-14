Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor
14.07.2026 - 21:31Güncellenme Tarihi:
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Bozbük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
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ÇOK SAYIDA EKİPLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
ÇOK SAYIDA EKİPLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 17.00 sıralarında çıkan yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 10 helikopter ile havadan; 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 personel ile karadan müdahale sürüyor.
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