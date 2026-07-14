Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu
14.07.2026 - 22:39Güncellenme Tarihi:
Karaman merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları, ortaya çıkardığı eşsiz manzarayla görenleri hayran bıraktı.
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çiçek açan ayçiçekleri, geniş tarım arazilerini adeta sarı bir örtüyle kapladı.
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Güneşe doğru çevrilen yüzleriyle görsel bir şölen oluşturan ayçiçekleri vatandaşların ilgisini çekiyor.
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Özellikle gün batımında eşsiz görüntülerin oluştuğu tarlalar, İHA muhabirinin objektifine yansıdı.
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Sarı ve yeşilin farklı tonlarının bir araya geldiği manzara, köyün doğal güzelliğine ayrı bir renk kattı.
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