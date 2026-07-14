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Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

14.07.2026 - 22:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARAMAN (İHA)

Karaman merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları, ortaya çıkardığı eşsiz manzarayla görenleri hayran bıraktı.

1Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çiçek açan ayçiçekleri, geniş tarım arazilerini adeta sarı bir örtüyle kapladı.

2Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

Güneşe doğru çevrilen yüzleriyle görsel bir şölen oluşturan ayçiçekleri vatandaşların ilgisini çekiyor.

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3Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

Özellikle gün batımında eşsiz görüntülerin oluştuğu tarlalar, İHA muhabirinin objektifine yansıdı.

4Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

Sarı ve yeşilin farklı tonlarının bir araya geldiği manzara, köyün doğal güzelliğine ayrı bir renk kattı.

5Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

 

 

 

6Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

 

 

 

7Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

 

 

 

8Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

 

 

 

9Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

 

 

 

10Karaman'da tarlaların sarı gelinliği ayçiçekleri görsel şölen oluşturdu

 

 

 