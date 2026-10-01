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Kafedeki ısıtıcı bir anda alev aldı 3 kişi yaralandı

01.10.2026 - 23:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yavuz YILMAZ/ İENGÖL(Bursa), (DHA) İHA

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kafeteryada bulunan ısıtıcının bir anda alev alması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde 2'nci derece yanıklar oluşan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak’ta faaliyet gösteren bir kafeteryada meydana geldi. Müşterilerin oturduğu masaların bulunduğu alandaki ısıtıcının bir anda alev alması sonucu müşterilerden Sezer C. (38), Figen Y. (42) ve Canan U. (37) yaralandı.

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Vücutlarının çeşitli bölgelerinde 2'nci derece yanıklar oluşan 3 kişi, olayın ardından özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Sezer C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan Sezer C., daha sonra Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kafeteryada meydana gelen ufak çaplı yangın, işyeri çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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