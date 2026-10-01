Sebze halindeki yangında 22 iş yeri zarar gördü

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Yangın, saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Sebzelerin depolandığı alanda çıkan, plastik kasalar nedeniyle hızla büyüdü. Alevler, bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek için adrese yönlendirildi.

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Ekipler, alevlere köpüklü ve tazyikli sularla müdahale ederken, hal esnafı da yangının henüz ulaşmadığı yerdeki plastik kasaları uzaklaştırarak çalışmalara yardım etti.

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22 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 22 iş yerinin zarar gördüğü öğrenildi. İş yerlerinde soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.