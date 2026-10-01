Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKamyonet evin bahçesine uçtu, 3 kadın saniyelerle ölümden döndü
HaberlerGündem Haberleri Kamyonet evin bahçesine uçtu, 3 kadın saniyelerle ölümden döndü

Kamyonet evin bahçesine uçtu, 3 kadın saniyelerle ölümden döndü

01.10.2026 - 22:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

ABONE OL

Karabük’ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçtu. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada otomobile binen 3 kadın saniyelerle ölümden döndü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, ilçeye bağlı Kuzdağ köyünde meydana geldi. Köy yolunda seyreden kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında park halindeki bir otomobile çarpıp evin bahçesine uçan kamyonetin savrulduğu anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

İLGİLİ HABER

Tır VİP tur araçlarına çarptı 2'si turist 3 kişi yaralandı
Tır VİP tur araçlarına çarptı 2'si turist 3 kişi yaralandı

Görüntülerde kamyonetin yoldan çıkarak bahçeye doğru uçtuğu ve otomobile binen 3 kadının saniyelerle ölümden döndüğü anlar yer aldı.

İLGİLİ HABER

Kazada minibüsün kapısı otomobilde asılı kaldı
Kazada minibüsün kapısı otomobilde asılı kaldı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Sağanak sonrası gökkuşağı çıktı yollar doluyla beyaza büründü
#Gündem

Sağanak sonrası gökkuşağı çıktı yollar doluyla beyaza büründü

Kendi işinin patronu oldu! Şehrin ilk kadın ahisi olarak heyecanını yaşıyor
#Gündem

Kendi işinin patronu oldu! Şehrin ilk kadın ahisi olarak heyecanını yaşıyor

Kamyonet evin bahçesine uçtu, 3 kadın saniyelerle ölümden döndü
#Gündem

Kamyonet evin bahçesine uçtu, 3 kadın saniyelerle ölümden döndü