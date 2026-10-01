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Sağanak sonrası gökkuşağı çıktı yollar doluyla beyaza büründü

01.10.2026 - 22:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

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Bingöl’de etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluştururken, yüksek kesimlerde etkili olan dolu otoyolu beyaza bürüdü.

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Bingöl’de gün içerisinde etkili olan sağanak yağış, kentin farklı noktalarında kendini gösterdi. Yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı oluşurken, yüksek kesimlerde etkili olan doluyla ise otoyol beyaza bürüdü.

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Özellikle yüksek kesimlerde dolu nedeniyle yerlerin beyaza bürünmesi, sonbaharın yaşandığı kentte farklı görüntüler oluşturdu. Sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı ile dolunun beyaza çevirdiği alanlar kameralara yansıdı. Yaşanan doğa olayı, seyir halindeki bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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