Kendi işinin patronu oldu! Şehrin ilk kadın ahisi olarak heyecanını yaşıyor

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Çankırı’da eşini erken yaşta kaybettikten sonra uzun yıllar çocuklarının eğitimiyle ilgilenen Canan Yaşar, çocuklarının üniversite eğitimine başlamasının ardından çocukluk hayalini gerçekleştirerek pasta evini kurdu. Azimle çalışan Canan Yaşar, 10 yıldır işlettiği iş yerinde iki kadına daha sigortalı istihdam sağlamaya başladı. Çevresindeki insanlardan da büyük destek gören Yaşar, 39’uncu Ahilik Haftası’nda yılın ahisi seçildi. Canan Yaşar, aldığı unvan ile şehrin ilk kadın ahisi oldu.



"Gece gündüz hep böyle mücadele ettim"

Çocukları üniversitede eğitime başladıktan sonra hayalini gerçekleştirebildiğini belirten Canan Yaşar, "10 yıl önce başladık, çocukluk hayalimdi. İki tane çocuğum var, babalarını erken yaşta kaybedince daha çok onların eğitimiyle ilgilendim. Çocuklar üniversite hayatına başladıktan sonra da hayali olan bu işi yapmaya karar verdim. 10 yıl önce bu işe başladım ve kendi çabalarımla hep bir şekilde yol almaya çalıştım. Yarışım hep kendimle oldu. ‘Daha iyisini nasıl yapabilirim, ne şekilde yapabilirim, nasıl çeşitler koyabilirim’ diyerek işimle ilgilendim. İlk başlarda yanımda çalışan kızlarımız yoktu. Kendi gücümle, gece gündüz hep böyle mücadele ettim, yeri geldi işimizi eve taşıdık. İki yıl bu şekilde çalıştıktan sonra yanımıza yardımcı kızlarımızı aldık. Şu an iki tane sigortalı yardımcı kızımız var, istihdam ediyorum. Müşterilerimiz güzel bir hizmet verdiğimizi söylüyor. İlk başta çalışan kadınların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yola çıkmıştık ama şu an müşteri kitlemizin büyük bir genelini ev hanımları oluşturuyor. Ev hanımlarının misafirlerine sunacakları o güzel menüleri hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"Taşınması gereken çok ağır bir unvan"

Ahi seçilmenin kendisini heyecanlandırdığını belirten Yaşar, "Çankırı'nın 39. ahisi ve aynı zamanda ilk kadın ahisi olarak seçildim. Sağ olsun büyüklerimiz böyle bir unvanı bize layık görmüşler. Taşınması gereken çok ağır bir unvan, çok güzel ama sorumlulukları da üzerinde olan bir unvan. Ahi olduktan sonra hayata daha farklı bakıyorsunuz, örnek seçilmiş bir insan ve esnaf olduğunuz için her konuda daha çok dikkat ediyor, daha güzel şeyler yapmaya ve verilen unvanın ağırlığını taşımaya çalışıyorsunuz. Çok güzel tepkiler aldım, çok güzel tebrik mesajları geldi. Bizzat ziyaret ettiler ve bu bizi çok gururlandırdı" diye konuştu.