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Kazada minibüsün kapısı otomobilde asılı kaldı

01.10.2026 - 21:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN(İHA)

Kazada minibüsün kapısı otomobilde asılı kaldı

Mersin'de meydana gelen kazada minibüsün kapısı, otomobilde asılı kaldı.

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Kaza, akşam saatlerinde Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Elvanlı Mahallesi istikametinden gelen toplu taşıma minibüsü, duran otomobile çarptı.

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Kazada komple çıkan minibüsün kapısı, otomobile saplandı. Kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

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