İki tır kafa kafaya çarpıştı 2 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Bitlis-Baykan kara yolunda iki tır çarpıştı. Kazada tırlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sağlık kuruluşuna sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABER Bıçaklı kavgaya karışan şüpheliler eşyalarını bırakıp kaçtı