Bıçaklı kavgaya karışan şüpheliler eşyalarını bırakıp kaçtı

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 422. Sokak üzerinde bulunan parkta bıçaklı kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Kavgaya karışan şahıslar polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarken, ekipler park içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı.

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İnceleme yapan ekipler, çimlerin üzerinde mont, cep telefonu, sırt çantası gibi eşyalar buldu. Bulunan eşyalar muhafaza altına alınırken, polis ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.