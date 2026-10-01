Adı Alucra kelemi, lezzeti diğerlerinden farklı! Meşhur lahananın hasadı başladı

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Alucra'nın özellikle Gürbulak köyünde yetiştirilen ve yöreye özgü tadı ile dayanıklılığıyla bilinen Alucra kelemi, tarlalardan toplanarak tüketicilere ulaştırılmaya başlandı. Haziran ve temmuz aylarında hazırlanan arazilere dikilen fidelerin hasadı, yaklaşık 15 Eylül itibarıyla başlıyor ve aralık ayının sonuna kadar devam ediyor.

Hasat edilen kelem başta Alucra'da cumartesi günleri kurulan ilçe halk pazarında olmak üzere Giresun, Ordu, Samsun ve Sivas'ın yanı sıra Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyükşehirlere de gönderiliyor. Yöresel yemeklerde kullanılan ürün, özellikle turşu yapımında tercih ediliyor.





"Fındığın yetişmediği ilçede alternatif ürün"

Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, Alucra keleminin ilçede fındığa alternatif tarımsal ürün olarak üreticilere katkı sağladığını belirtti.

Bu yıl verimli bir sezon geçirildiğini ifade eden Metinyurt, "Giresun denince akla fındık gelse de coğrafi şartları nedeniyle fındığın yetişmediği Alucra'da, yöremize has Alucra kelemi alternatif bir tarım ürünü olarak üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Bu yıl oldukça bereketli bir dönem geçiriyoruz. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyoruz" dedi.



Coğrafi işaret için çalışma sürüyor

Metinyurt, Alucra Keleminin coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Coğrafi işaret tescili için Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle koordineli çalışmalarımız devam ediyor. Giresun'un bir ürününün daha coğrafi işaretle tescillenerek marka değeri kazanmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

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Alucra keleminin coğrafi işaret almasıyla birlikte ürünün yöresel kimliğinin korunmasının yanı sıra tanınırlığının ve ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.