Ordu'da hasat tamamlandı fındık üreticileri ürünlerini işleyerek değerlendiriyor

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Helvacı, fındığın kalitesinin korunması için işleme ve paketleme aşamalarında gerekli hassasiyeti gösterdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bölgemiz çok nemli olduğu için fındığın kalitesini korumak oldukça zor. Bu yüzden ürünleri kesinlikle vakumlamadan teslim etmiyoruz. Müşterimizin isteğine göre 500 gram, 1 kilogram veya 2 kilogramlık özel vakumlu paketler hazırlıyoruz. Böylece üreticimiz fındığını veya fındıktan yapılan ürünleri evinde 1 yıl boyunca tazeliğini koruyarak güvenle tüketebiliyor."