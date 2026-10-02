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Sokakta tüfekle dolaşan şüpheli yakalandı

02.10.2026 - 00:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokakta kılıf içerisindeki tüfekle dolaşan şüpheli polis ekipleri tarafından taşıdığı havalı tüfekle birlikte yakalandı.

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Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Kamuflaj desenli kılıf içerisinde sokakta tüfekle dolaşan bir kişinin sosyal medyadaki görüntüleri üzerine Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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Kamera ve saha çalışmaları sonucu kimliği belirlenen M.A.Y. (17), havalı tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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