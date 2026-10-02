Yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobil kavşakta kazaya karıştı

Haberin Devamı

Kaza, Ürgüp ilçesi Ali Baran Numanoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir K.'nin kullandığı 50 AFL 468 plakalı otomobil ile Murat Y.'nin kullandığı 50 AY 495 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yarış yaptıkları sırada kavşakta dönüş yapmak isteyen Enver İ.'nin kullandığı 50 US 031 plakalı otomobile çarptı.

İLGİLİ HABER Sokakta tüfekle dolaşan şüpheli yakalandı

Çarpmanın etkisiyle 50 US 031 plakalı otomobil yol ortasında takla atarak devrildi. Diğer otomobillerden biri ise kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi.

İLGİLİ HABER Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER Kafedeki ısıtıcı bir anda alev aldı 3 kişi yaralandı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.