Fon soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol
02.10.2026 - 01:42Güncellenme Tarihi:
Fon soruşturması kapsamında tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Ali Çil ve İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı.
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında adli kontrol kararı verildi.