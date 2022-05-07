GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKadıköy’de durak kavgası! İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
HaberlerGündem Haberleri Kadıköy’de durak kavgası! İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
ABONE OL

Kadıköy’de durak kavgası! İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

Kadıköy’de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförüyle tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

07.05.2022 - 13:52 | | İHA
ABONE OL

Olay, geçtiğimiz aylarda Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş, İETT şoförüne saldırdı. İkili arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de durak kavgası İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförüyle tartışmaya başladığı görülüyor.

Kadıköy’de durak kavgası İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

TÜGVA bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İlgili Haber
TÜGVA bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLER

Hayvancılık ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüzde yüz arttı

Hayvancılık ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüzde yüz arttı

Sahte zeytinyağı ile ilgili son dakika uyarısı! Tehlike saçıyor, ölüme neden oluyor...

Sahte zeytinyağı ile ilgili son dakika uyarısı! Tehlike saçıyor, ölüme neden oluyor...

Okulda yasak aşk iddiası! Öğretmenlerin köpük partili fotoğrafı delil oldu! 'Odaya çay götürdüm, kapı kilitliydi'

Okulda yasak aşk iddiası! Öğretmenlerin köpük partili fotoğrafı delil oldu! 'Odaya çay götürdüm, kapı kilitliydi'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hayvancılık ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüzde yüz arttı

Hayvancılık ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüzde yüz arttı

Sıradaki Haber
Sahte zeytinyağı ile ilgili son dakika uyarısı! Tehlike saçıyor, ölüme neden oluyor...

Sahte zeytinyağı ile ilgili son dakika uyarısı! Tehlike saçıyor, ölüme neden oluyor...

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması!

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması!

Sıradaki Haber
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu böyle yakalandı! Skandalın kitabı çıkıyor...

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu böyle yakalandı! Skandalın kitabı çıkıyor...

Sıradaki Haber