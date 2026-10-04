ki TIR dolusu at terk edilmişti! 5 yıl sonra ortaya çıkan manzara

3

HAYDİKO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, çiftliğin kuruluşunu ve geçen 5 yılı anlatarak "Her şey 2021 yılı Ağustos ayında kesime götürülen iki tır dolusu atla başladı. Atların sınır kapısından geçemeyeceğini anlayan tır şoförleri tarafından terk edildiklerini öğrendik. O süreçte dernek olarak atları sahiplendik ve Ardanuç'taki yerleşkemizi kurmaya başladık. Atlarımızdan uygun olanları ise yeniden sahiplendirmeye açtık. Sahiplendirdiğimiz atlarımız ve eşeklerimiz oldu. Sadece Artvin'den değil; Kars'tan, Ardahan'dan, Erzurum'dan ve Rize'den tedaviye muhtaç atlar ve eşekler merkezimize geldi. Tedavileri yapıldıktan sonra yeniden yuvalarına döndüler ya da sahiplendirildiler. Birçok atı ve eşeği tedavi ettirdik, birçoğuna yeni yuva bulduk. Belediyelerimiz ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yaptık. Sahiplendirdiğimiz köpeklerimiz, atlarımız, eşeklerimiz oldu. Yeni yuvalar aradık; yuva bulamadıklarımıza burada baktık" dedi.