Kayseri’nin simgesine geleceğe nefes olacak hamle: Erciyes beyazdan yeşile bürünüyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı yaptığı açıklamada, Kayseri’yi her alanda olduğu gibi çevre ve yeşillendirme çalışmalarında da en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Taşçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 'Daha Yeşil Bir Kayseri' vizyonu doğrultusunda gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydederek, "Bu kez çalışmalarımızı şehrimizin simgesi olan Erciyes Dağı’na taşıyarak geleceğe nefes olacak çok anlamlı bir ağaçlandırma hamlesine imza attık. Erciyes günübirlik mesire alanına diktiğimiz fidanlar, Hisarcık Kapı bölgesinde toprakla buluşturduğumuz ağaçlar ve yamaçlara bıraktığımız onlarca tohum topuyla Erciyes’in eşsiz doğasına yeşil bir iz bıraktık" diye konuştu.