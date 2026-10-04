Kayseri’nin simgesine geleceğe nefes olacak hamle: Erciyes beyazdan yeşile bürünüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘Daha Yeşil Bir Kayseri’ vizyonu doğrultusunda kent genelinde sürdürdüğü yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını Erciyes’in eteklerinde de sürdürüyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Erciyes Dağı’nın eteklerinde gerçekleştirdikleri çalışmayla fidan ve ağaçları toprakla buluştururken, bölgenin yeşil dokusunun güçlendirilmesine yönelik anlamlı bir çalışmaya imza attı. Kayseri Erciyes A.Ş. rehberlerinin eşliğinde Erciyes’in yüksek kesimlerinde gerçekleştirilen çalışmada ekipler, belirlenen alanlarda ağaçlandırma çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında Erciyes günübirlik mesire alanında 100 adet tüplü fidan, Hisarcık Kapı bölgesinde ise 85 adet ağaç toprakla buluşturuldu. Dikimi gerçekleştirilen fidan ve ağaçlara can suyu verilirken, ekipler tarafından yürüyüş güzergâhları boyunca çeşitli noktalara tohum topları da bırakıldı. Çalışmayla Erciyes’in doğal yapısına katkı sunulması, yeşil alanların artırılması ve çevre bilincine dikkat çekilmesi hedeflendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı yaptığı açıklamada, Kayseri’yi her alanda olduğu gibi çevre ve yeşillendirme çalışmalarında da en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Taşçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 'Daha Yeşil Bir Kayseri' vizyonu doğrultusunda gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydederek, "Bu kez çalışmalarımızı şehrimizin simgesi olan Erciyes Dağı’na taşıyarak geleceğe nefes olacak çok anlamlı bir ağaçlandırma hamlesine imza attık. Erciyes günübirlik mesire alanına diktiğimiz fidanlar, Hisarcık Kapı bölgesinde toprakla buluşturduğumuz ağaçlar ve yamaçlara bıraktığımız onlarca tohum topuyla Erciyes’in eşsiz doğasına yeşil bir iz bıraktık" diye konuştu.
Çalışmada emeği geçen personele ve katkılarından dolayı Erciyes A.Ş. yönetimine teşekkür eden Taşçı, "Büyük bir çevre bilinciyle emek veren bu güzel doğaya katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma ve Erciyes A.Ş.'ye teşekkür ediyorum. Kayserimizin her bir köşesini güzelleştirmek ve yeşil dokuyu geleceğe taşımak adına, farkındalık oluşturan bu tür tematik projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu yatırımları, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla daha yeşil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Kayseri hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.