Bakan Tekin, Demirören Medya ve Teknoloji MTAL'i ziyaret etti, öğrencilerin sorularını yanıtladı

3

‘İYİ ÖRNEKLERİ TÜRKİYE'YE DUYURMUŞ OLACAĞIZ’



Bakan Tekin, “Benim çok heyecanla başladığım bir projeydi. Sürekli buradaki arkadaşları de takip ediyorum. Bunu, Türkiye'de benzeri eğitimi veren ortaöğretim kurumlarının katkı vermeleri üzerinden yaygınlaştırıyoruz. Çünkü çok fedakâr bir öğretmen camiamız var. Maalesef Türkiye'de hem sosyal hem de geleneksel medyada hep kötü haberler ön plana çıkıyor. Bir tane kötü uygulama, bir anda öğretmenlerimizin emeğini, bütün okullarımızdaki o fedakârlıkları ortadan kaldırabiliyor. İyi örnekleri yayınlayan çok fazla örnek yok. Biz bu iyi örnekleri; yayınlayabildiğimiz kadarını, Türkiye'ye duyurabildiğimiz kadarını bu projeyle duyurmuş olacağız. İnşallah güzel olacak" ifadelerini kullandı.



ERKOÇ: KAMERA ÖNÜNDE KONUŞMAK BİZİ ÇOK GELİŞTİRİYOR



Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Erkoç, “Çok heyecanlıyız. Çünkü gerçekten Yusuf Tekin'i görmek ve sorularımızı cevaplandırmak istiyoruz. Bu işin içinde bulunduğumuz için de çok mutluyuz. Kamera önünde konuşmak bizi gerçekten çok geliştiriyor. Çünkü hem konuşmamıza hem de özgüvenimize olumlu yansıyor. İşi teoride bırakmayıp burada yapmamızı gerçekten çok önemli buluyorum" diye konuştu.



