TÜGVA bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da 21 Nisan Perşembe günü Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bombalı bir saldırı olmuş ve saldırıya yönelik çalışmalarda; olayı gerçekleştiren B.Y. yakalanıp tutuklanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren B.Y.'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, detayları canlı yayında anlattı...

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Uludağ, olayın detaylarını şöyle aktardı:

"21 Nisan sabahı saat 05.46 sıralarında Gaziosmanpaşa TÜGVA'ya bombalı bir saldırı düzenlenmişti ve o bombacı kadın yakalanmıştı. O bombacı kadının ne kadar profesyonelce bir istihbarata karşı koyma tekniği aldığını gösteren bir görüntü aslında.

Burası Gaziosmanpaşa ve eylemden sonra çarşaf giymiş bir kadın bombacı, eşkalini belli etmek istemiyor. Kimliğini gizlemeye çalışıyor. Kara çarşafla eylemi gerçekleştiriyor ve olay yerinden gidiyor.

O kadar profesyonel ki, başka bir kamera görüntüsünde... Ekipler adım adım bu kamera görüntülerini izliyor. Binlerce kamera görüntüsünden on binlerce saniye kamera görüntüsü inceleniyor ve deşifre ediliyor.

SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRİYOR

Edirnekapı'da kadın bombacı bu sefer yine olay yerinden kaçmaya devam ediyor. Kaçarken de sürekli kılık değiştiriyor. Bu sefer Sefaköy'de başörtüsüyle. İzini kaybettirmek için ilçe ilçe dolaşıyor.

Pendik'e geldiğinde başörtüsü çıkmış, sırtında sırt çantası var ve yine kaçmaya devam ediyor. Aslında aniden kaçabilirdi. Öyle yapmıyor, neden? İzini kaybettirmeye çalışıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ KAMPINDA 1 YIL EĞİTİM ALMIŞ

Bombacının ismi B.Y. B.Y. 2019 yılında Şırnak'tan PKK terör örgütünün kampına gidiyor. 1 yıl boyunca istihbarata karşı koyma, bomba eğitimi, silah eğitimi alıyor. 1 yıl boyunda profesyonel eğitim alıyor ve 2020 yılında İstanbul'a geliyor.

Daha sonra kimliği deşifre olmasın diye 2020 yılından günümüze kadar hiçbir olaya karışmıyor. Legal-illegal herhangi bir yürüyüşe dahi katılmıyor. Ta ki bu bombalama talimatı verilene kadar. Bu talimatı aldığı andan itibaren de 21 Nisan sabahı gidiyor bu bombalı eylemi gerçekleştiriyor.

B.Y. kim? B.Y. Halkların Birleşik Devrim Hareketi denilen bir sol terör örgütü. Bu terör örgütü 2016 yılında PKK terör örgütü tarafından güdümlenip kurulmuş ve PKK terör örgütü adına eylem yapan bir örgüt. B.Y. tutuklandı ve şu an cezaevinde.

"BAŞKA NOKTALARDA DA KEŞİF YAPMIŞLAR"

Şunu da söylemek de fayda var. Bu yapılan takipler sırasında B.Y.'nin Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'nın dışında başka birçok noktalarda keşif ve gözlem yaptığı ve başka bombalama eylemlerine de hazırlandığı yönünde bilgiler de var. Bu konu da polis ve istihbarat ekipleri tarafından değerlendiriliyor."