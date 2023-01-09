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Kabine toplantısı başladı! Masada EYT, sözleşmeliye kadro ve yargı paketi var

Yılın ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantı gündeminde EYT, sözleşmelilere kadro düzenlemesi ve 7'nci Yargı Paketi için Meclis çalışma takvimi olacak.

09.01.2023 - 17:06 |
Kabine toplantısı başladı! Masada EYT, sözleşmeliye kadro ve yargı paketi var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı, saat 16.45'te başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde. Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

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SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

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7. YARGI PAKETİ HAZIR

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'nci yargı paketi de var. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

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ENFLASYONLA MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada.

Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

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