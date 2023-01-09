AK Parti'den 2'nci 'anayasa değişikliği teklifi' ziyareti

AK Parti, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesi ile ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41'inci maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor. AK Parti yönetimi bugün sabah saatlerinde, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarından randevu istedi. Görüşmenin 11 Ocak Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

‘RANDEVU TALEPLERİNE OLUMLU CEVAP VERMEDİK'

AK Parti'nin randevu talebinin ardından HDP'den açıklama geldi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, "Biz daha önce yaptığımız açıklamada, bu konudaki tutumumuzu söylemiştik. Ayrımcılık yapılmaması, hak ve özgürlüklere bir bütün olarak yaklaşılması gerektiği konusundaki ilkesel tutumumuzu vurgulamıştık. Bu kadar hak gasbının, ayrımcılığın, eşitsizliğin ve hukuksuzluğun yaşandığı, özgürlüklerin ve demokrasinin ağır saldırı altında olduğu bir süreçte, sadece başörtüsü ile ilgili getirilen değişiklik teklifinin de Türkiye'deki özgürlükler sorununa çözüm üretmek konusunda yetersiz olacağını söylemiştik" dedi.

HDP'nin başörtüsü ile ilgili sorununun geçmişte de, bugün de olmadığını vurgulayan Oluç, "Bu adımı seçim manevrası olmaktan çıkarmanın yolunun bütün ayrımcılıkları ortadan kaldıracak düzenlemeler olduğunu, özellikle de Anayasanın 10'uncu maddesinde bir değişiklik yapılması gerektiğini söylemiştik. Manevradan çıkarılacak tutum bu olurdu. Ama bu konudaki önerilerimize cevap verilmedi. AK Parti grup yönetimi anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere çarşamba günü için bizden bugün bir randevu talebinde bulundu. AK Parti Grup Yönetimi ile anayasa değişikliği teklifi hakkında görüşmeme kararı aldık. Randevu taleplerine olumlu cevap vermedik. Elbette AK Parti Grup Yönetiminin diyalog çabalarını olumsuz görmüyoruz. Ancak iktidarın bizlere yönelik politikaları nedeniyle böyle bir görüşme zemininin ortadan kalktığını düşünüyoruz" diye konuştu.