AK Parti'li Kandemir'den seçim tarihine ilişkin yeni açıklama

A Haber canlı yayınına katılan Kandemir şu ifadeleri kullandı; Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

Dolayısıyla irade sandığa yansısın istiyoruz. Temel motivasyonumuz bu. Böyle baktığımızda istiyoruz ki okullar kapanmadan ve Türkiye'de malum yaz ayı geldiğinde okullar kapandığında insanlar Anadolu'ya gidiyorlar tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla Haziran'a kalmadan seçimlerin bu gerekçeyle yani milletimiz iradesi sandığa tam olarak yansıtsın arzumuz isteğimiz gereği bir güncellemenin makul olduğuna inanıyoruz.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yetkisi var. Cumhurbaşkanımız eğer kullanmak isterlerse bu yetkiyi kullanabilirler. Malum olduğu üzere bundan 1 sene kadar evvel yine milletin iradesinin sandığa doğru yansıması motivasyonuyla seçim yasasında bir takım değişiklikler olmuştu. Bu 6 Nisan itibariyle 1 seneyi doldurmuş oluyor. 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe muhalefet partileri rıza göstermeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki yetkisini kullanma hakkının var olduğunu görüyoruz düşünüyoruz.

Temel motivasyonumuzdan hareketle yani milletimiz sandığa gitsin hangi partiye oy verecekse hangi adaya oy verecekse gönül rahatlığıyla oy versin. Biz çünkü seçime katılımıyla övünen bir ülkeyiz. Avrupa'da seçime katılımın en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bunu muhafaza edelim istiyoruz. Buradan baktığımızda yani seçim tarihi güncellemesinin makul olduğuna inanıyoruz. Burada konuşulan tarihler var bu tarihlerden bir tanesi Cumhurbaşkanımız karar aldıktan 60 gün sonra seçime gidecek şekilde değerlendirilebilir.

BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ

Yani bu bahsettiğiniz tarihlerin hepsi hem parti içerisinde konuşuluyor hem Cumhur İttifakı olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Karşılıklı heyetler değerlendirmelerini yaptıktan sonra genel başkanlara iletilecek bu değerlendirmeler. Ama istiyoruz ki bu iş Haziran'a kalmasın. Haziran'dan önce bayram sonrası inşallah bir seçime gidelim. Sandık milletimizin önüne gelsin. Milletimizin iradesi tecelli etsin.

HDP'NİN KENDİ ADAYI İLE SEÇİME GİRMESİ

Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Oradan çıkacak adayın bizim açımızdan hiç önemi yok. Bu tablonun netleşmesi, göz önüne gelmesi için değerlendirmeler, gündemler yapıyoruz. Ama ister 1, ister 6, isterlerse 66 aday ile çıksınlar. Adayımız net, kararımız ortada. Biz Türkiye'nin önüne Cumhur İttifakı olarak başka bir vizyon koyuyoruz.

Ortada şöyle bir durum var, bunların masası, al-ver masası. Sen bana ne vereceksin, ne alacaksın? Sen şimdi bir sus, sonra vereceğimizi veririz. Bir şurayı geçelim. Bu çirkin bir pazarlık. Karşı taraftaki ittifakın zikzaklarını kamuoyunun gündemine bu nedenle getiriyoruz. Yürüyecek çok yolumuz var. Seçim beyannemesi için hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımız ile yarın bir toplantı daha yapacağız. Her şey dahil, seçimler, sloganlar, seçim beyannememiz önümüzdeki günlerde milletimiz ile paylaşacağız. Bu partilere oy veren seçmenlerin yaşananları not etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tayyip Erdoğan, bu ülkeyi bambaşka bir vizyona taşıdı. Bunu daha da ileri taşıyacaktır.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN GENİŞLEMESİ SÖZ KONUSU MU?

Cumhur İttifakı bir değerler bütünü. Biz değer merkezli bir ittifakız. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından bize gelen en ufak bir talep ile karşılaşmadık. Bizim ittifakımız bir çıkar ittifakı değil, değer ittifakı. Bu değerleri paylaşan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu paylaşan herkese kapımız açık.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN EK ZAM OLUR MU?

Milletin masasında konuşulan, milletin gönlünden geçen ne varsa, AK Parti mekanizmaları, Cumhurbaşkanımız bir vizyon var ise onu hayata geçirmek için gayret gösteriyorlar. Pandemiyi beklemiyorduk, en iyi atlatan ülkelerden olduk. Rusya-Ukrayna savaşı beklenmiyordu, en iyi süreci yöneten biz olduk. AK Parti hükümetinin inanılmaz bir kriz yönetme becerisi var. Bunu Antalya'daki yangın ve sel felaketinde de gördük. Evleri hasar görenlere yenilerini yaparak hemen teslim edildi. Hem EYT, sözleşmeliye kadro meselesinde, hem endüşük emekli maaşında, inanılmaz adımlar atıldı. Bunlar Cumhuriyet tarihinin rekoru dokunuşlar. Bir ihtiyaç hasıl olursa kuşkusuz adımlar atılabilir. sahanın sesini dinliyoruz. Şu an inanılmaz bir memnuniyet oldu.