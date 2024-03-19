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İzmir Halkapınar Aktarma Merkezi'nde silahlı saldırı! Açılan ateşte 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de, raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Çetin Ermiş (71) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

19.03.2024 - 17:36 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
İzmir Halkapınar Aktarma Merkezi'nde silahlı saldırı! Açılan ateşte 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 14.30 sıralarında Konak ilçesi Halkapınar Aktarma Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde tabanca ile ateş açıldı. Kurşunları hedefi olan Çetin Ermiş ile 2 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sırt, bacak ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ermiş, kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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