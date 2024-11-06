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İstanbul'dan trenle gittiği şehirlerde dilencilik yapan şahıs yakalandı

İstanbul'dan trenle yola çıkıp gittiği şehirlerde dilencilik yapan ve üzerinden bir miktar avro ve dolar ile 13 bin 600 TL çıkan Himmet M. (37), Konya'da yakalandı. Topladığı paralara el konulan Himmet M.'ye 977 lira ceza kesildi.

06.11.2024 - 13:24 | | Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA
İstanbul'dan trenle gittiği şehirlerde dilencilik yapan şahıs yakalandı

Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, dün Konya Garı çevresinde bir kişinin dilencilik yaptığı bilgisini aldı. İhbar üzerine adrese giden zabıta ekipleri, Himmet M.'yi dilencilik yaparken yakaladı.

İstanbuldan trenle gittiği şehirlerde dilencilik yapan şahıs yakalandı

Himmet M.'nin üst aramasında bir miktar avro ve dolar ile 13 bin 600 TL bulundu. Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı Himmet M.'nin, İstanbul'dan yüksek hızlı trenle yola çıkıp, güzergahtaki şehirlerde dilencilik yaptığı ve daha önce de aynı suçtan yakalandığı belirlendi. Muhacir Pazarı Zabıta Karakolu'na götürülen Himmet M.'nin paralarına el konulurken, Kabahatler Kanunu'na göre 977 lira ceza kesildi.

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