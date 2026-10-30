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Elazığ Kapalı Çarşı'da 'kofik' sezonu açıldı! Fiyatı Tam 3 bin lirayı buldu

30.10.2026 - 13:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ Kapalı Çarşı'da 'kofik' sezonu açıldı! Fiyatı Tam 3 bin lirayı buldu

Elazığ'da kışlık hazırlıklar Kapalı Çarşı tezgâhlarına yansıdı! Yerli halkın evinde kendi yaptığı kofiklere dışarıdan gelen vatandaşlar yoğun talep gösterirken, tezgâhın en pahalı ürünü 3 bin lirayı bulan kurutulmuş bamya oldu.

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Elazığ’da yaz mevsiminde tarlalardan toplanıp içleri oyulduktan sonra iplere asılarak kurutulan biber, patlıcan, acur ve kabaklar, tarihi Kapalı Çarşıda tezgahlarda yerini aldı. Yörede ‘kofik’ olarak adlandırılan kurutmalıklar, çarşıyı renklendirdi. Kentte yaşayanlar kendi kurutmalıklarını yaparken, Kapalı Çarşı’da satılan ürünlere ise yurtdışından ve farklı illerden gelen vatandaşlar rağbet gösteriyor. Biber, patlıcan ve kabak fiyatları 250 liradan satılırken, bamya kurutması ise 2 bin 500 liradan satışa sunuldu.

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‘Elazığ’ın mevcut halkından ziyade, dışarıdan gelenler talep ediyor’
Kapalı Çarşı esnaflarından Ahmet Gül, "Artık kurutmalık dönemi bitti, sadece elimizde kalanlar var. Köylüler artık getirmiyor. Yağışlar bu sene çok erken başladı bundan dolayı da kurutmalıkların nem ve küflenmesinden dolayı gelmiyor. Şuan da elimizde olanlar var. Bu sene patlıcan çok gelirken biber çok gelmedi. Bu sene taze biber pahalı olduğu için olabilir. Bizim bu bölgenin insanı kurutmalıklara talep gösteriyor ama dışarıdan gelenler daha çok talep gösteriyor. Elazığ’ın mevcut halkından ziyade dışardan gelenler talep ediyor. Burada yaşayan vatandaşlar sebzeleri alarak bahçesinde veya köylerinde yapıyorlar ama dışarıda çok yapılmadığı için onlar daha fazla talep gösteriyor. Fazla çeşidimiz yok. Elazığ’ın meşhur beyaz biberi, Keban biberi ve kapya var. Patlıcan var, Gaziantep’in de kurutmalığı var fakat çok fazla talep görmüyorlar. Fiyatlar, 230 ila 250 lira arasında değişiyor. İçerisinde 50 adet var. Ebat düştükçe fiyat da düşüyor. Bamya bizim bu bölgeye ait değil, Amasya’dan geliyor bizde burada satıyoruz. 3 bin liraya kadar fiyatı değişiyor, çiçek bamya ise biraz daha pahalı. Bizim burada bamya kültürü yok. Farklı illerden gelen memurlar veya vatandaşlar kurutmalık bamya alıyorlar Elazığ halkının yüzde 20’si ancak yiyordur. Ben satmama rağmen yemiyorum" ifadelerini kullandı.

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‘Bu sene diğer senelere göre daha fazla satış var’
Kurutmalıkların tezgahlardaki yerini aldığını aktaran bir diğer esnaf İmam Gündoğdu, "Bu sene maşallah verim yüksek. Kırmızı biber, Arnavut kurusu, kabak ve acurlardan güzel ürünler çıktı. Bu sene diğer senelere göre daha fazla satış var. Yurtdışından gelen gurbetçi müşterilerimiz kurutmalıkları alarak götürüyorlar. Satışlardan memnunuz. Fiyatlarımız biber, patlıcan ve kabakta 250 lira. Yerli ürün oldukları için fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok" dedi.

 

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