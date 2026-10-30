Sarıkamış’ta asırlık labirent! 113 Yıllık Baltık mimarisi can çekişiyor

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"Birbirine açılan bölümleriyle tarihi labirenti andırıyor"



Toplam altı dikdörtgen planlı yapıdan oluşan Cer Atölyeleri'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise iç ve dış bağlantıları. Atölyelerin farklı bölümlerini birbirine bağlayan geçişler, koridorlar ve kapılar, yapıya adeta bir labirent görünümü kazandırıyor.



Sarıkamış’ın demiryolu ulaşımında önemli bir merkez olduğu dönemlerde Cer Atölyeleri, bölgedeki demiryolu faaliyetlerinin önemli parçalarından biriydi. Vagonların bakım ve onarımının gerçekleştirildiği atölyeler, demiryolu ulaşımının sürdürülebilmesi açısından kritik görev üstleniyordu.



Aradan geçen yılların ardından işlevini kaybeden yapılar ise bugün terk edilmiş durumda. Bir dönem hareketliliğin ve üretimin yaşandığı atölyeler, günümüzde bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor.



