Erzurum'da kış erken geldi! Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
30.10.2026 - 13:13Güncellenme Tarihi:
Erzurum'da bir haftadır etkili olan yağışlı hava, Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. 2 bin 600 rakımdan itibaren zirve beyaza bürünürken, Meteoroloji yağışların süreceği uyarısında bulundu.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
Erzurum’da yaklaşık bir haftadır yağışlı hava devam ederken, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Palandöken Dağı’nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
2
Gece boyunca devam eden yağışın ardından dağın 2 bin 600 rakımdan itibaren zirvesi beyaza büründü.Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceği bildirildi.
3
Açıklamada, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçmesinin beklendiği belirtildi.Meteoroloji yetkilileri ayrıca gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısında bulundu.