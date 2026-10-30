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GündemErzurum'da kış erken geldi! Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
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Erzurum'da kış erken geldi! Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

30.10.2026 - 13:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)

Erzurum'da bir haftadır etkili olan yağışlı hava, Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. 2 bin 600 rakımdan itibaren zirve beyaza bürünürken, Meteoroloji yağışların süreceği uyarısında bulundu.

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1Erzurum'da kış erken geldi! Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Erzurum’da yaklaşık bir haftadır yağışlı hava devam ederken, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Palandöken Dağı’nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

2Erzurum'da kış erken geldi! Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Gece boyunca devam eden yağışın ardından dağın 2 bin 600 rakımdan itibaren zirvesi beyaza büründü.Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceği bildirildi.

3Erzurum'da kış erken geldi! Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Açıklamada, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçmesinin beklendiği belirtildi.Meteoroloji yetkilileri ayrıca gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısında bulundu.

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