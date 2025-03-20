İstanbul’da yolsuzluk ve terör operasyonu! Kritik isim: Azad Barış... Defalarca görüşme sağlamışlar

CNN TÜRK İstanbul Müdürü Nihat Uludağ, kritik isim Azad Barış hakkındaki detayları şu sözlerle paylaştı:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör soruşturmasında 7 isme gözaltı kararı alınmıştı. En kritik isim Azad Barış. Kim bu Azad Barış, HDP eski eş genel başkan yardımcısı ama aynı zamanda PKK KCK terör örgütünün ideolojik alan sorumlusu.

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Soruşturma 31 Mart baz alındığında kent uzlaşısı vardı. Bu talimatı PKK terör örgütü lideri Cemil Bayık ve Mustafa Karasu vermişti. Bu terör örgütü talimatının ardından soruşturma başlatıldı ve savcılık 4 aylık baz kaydı incelemesi başlattı. Nasıl bir iletişim ağının yürütüldüğünün tespiti için.

Azad Barış'ın terör kaydı olan 312 kişi ile iletişim ve irtibatı tespit edilmiş. Bu Azad Barış ile İmamoğlu ve Mahir Polat ve diğer yöneticilerle PKK adına iletişimini yürüten kişi Azad Barış. O yüzden kritik.

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İMAMOĞLU İKİ DEFA ARAMIŞ

İmamoğlu ile 01.12.2023 ile 31.03.2024 tarihleri arasında yine numaralar kayıtlı, 82 ortak baz kaydı çıkıyor. Ne demek bu; bir araya gelmişler yani. İmamoğlu'nun Azad Barış'ı iki defa aradığı da tespit ediliyor. Yine Murat Ongun'un da iki defa görüştüğü tespit ediliyor. Seçim öncesinde 20 defa bir araya gelmişler yine. Resul Emrah Şahan ile de 17 defa bağlantı kurmuş bu Azad barış. 354 defa da ortak baz kayıtları çıkıyor. Mahir Polat ile de 5 kez irtibat kurmuş. Kent uzlaşısının organizasyonunda aktif rol alıyor Mahir Polat da.

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Cemil Bayık ile Mustafa Karasu'nun talimatının ardından bir hareket başladığı görülüyor. Bu görüşmelerle irtibatlandırılıyor ve organize ediliyor. PKK kanadı adına İBB ile görüşen de Azad Barış. Telefon incelemelerinde seçimden önceki 4 ay incelenince 300'ü aşkın ibb yöneticileri ve İmamoğlu ile belli noktalarda buluştuüu ve defalarca görüştüğü tespit ediliyor.