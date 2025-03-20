GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemİBB’deki büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
HaberlerGündem Haberleri İBB’deki büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi

İBB’deki büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi

20.03.2025 - 16:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İBB’deki büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonuna ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve ‘itirafçı‘ olmak istedikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor. Rüşvetten, kara para aklamaya ve dolandırıcılığa kadar uzanan suçlamaların baş şüphelisi olarak gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu henüz ifade vermeye başlamadı. Nezarethanede geceyi tek başına geçiren ve nezarethane menüye tabi tutulan İmamoğlu hakkında 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonu sorulacak.

İLGİLİ HABER

MASAK raporuna yansıyan çarpıcı iddia: İmamoğlu İnşaat 3 yılda 117 taşınmaz almış
MASAK raporuna yansıyan çarpıcı iddia: İmamoğlu İnşaat 3 yılda 117 taşınmaz almış

Öte yandan, yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için ‘itirafçı’ olmak istedikleri ve bildiklerini anlatmak üzere savcılık ve kolluk birimlerine başvuru yaptıkları öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında bulunan söz konusu şüphelilerin itirafları doğrultusunda yeni operasyon dalgasının başlayabileceği ileri sürülüyor. İtirafçı olmak isteğinde oldukları anlaşılan söz konusu şüphelilerin, bu isteklerini emniyet ve savcılık makamlarına bildirdikleri öğrenildi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

İstanbul’da yolsuzluk ve terör operasyonunda çarpıcı detay! 'Ünlü AVM'den tehditle rüşvet istendi' iddiası
İstanbul’da yolsuzluk ve terör operasyonunda çarpıcı detay! 'Ünlü AVM'den tehditle rüşvet istendi' iddiası

Haklarında yakalama kararı bulunan 106 şüphelinin 87’si dün yapılan operasyonda gözaltına alınmış, firari 19 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti. 560 milyar liralık yolsuzlukta Medya A.Ş., Kültür A.Ş., KİPTAŞ, İSPARK şirketleriyle bağlantılı isimler "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap"la suçlanıyor.

    Güncel Haberler

    Kendisini mutfak personeli olarak tanıtıp takip ettiği kızı bulmak için kız yurduna girdi
    #Gündem

    Kendisini mutfak personeli olarak tanıtıp takip ettiği kızı bulmak için kız yurduna girdi

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yeni Suriye yönetimine YPG konusunda 3 şart
    #Gündem

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yeni Suriye yönetimine YPG konusunda 3 şart

    Tekrdağ'da korkunç kaza! Gösteri için Türkiye'ye gelen Sırp dansçı hayatını kaybetti
    #Gündem

    Tekrdağ'da korkunç kaza! Gösteri için Türkiye'ye gelen Sırp dansçı hayatını kaybetti