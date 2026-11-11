AJet’ten KKTC uçuşlarına yüzde 30 indirim kampanyası! İşte kampanya detayları
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seferlerinde geçerli yeni kampanyasını duyurdu. Vergiler hariç yüzde 30 indirimli biletler satışa sunuldu. İşte seyahatseverlerin merakla beklediği kampanyanın ayrıntıları ve bilet satın alma rehberi...
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Türkiye’nin önde gelen hava yolu markalarından AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen yolcular için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirim avantajı sunan biletler satışa çıkarıldı.
KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARI KAPSIYOR?
Ekonomik fiyatlarla seyahat etmeyi hedefleyen kampanya, Türkiye’nin farklı şehirlerinden KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak tek yön ve gidiş-dönüş uçuşları kapsıyor. İndirim oranı biletin temel ücreti üzerinden uygulanırken, havalimanı vergileri ve harçlar kampanya kapsamı dışında tutuluyor.
İNDİRİMLİ BİLETLER NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, indirimli biletlerini aşağıdaki kanallar üzerinden temin edebiliyor:
Resmi Web Sitesi: AJet’in resmi internet sitesi üzerinden doğrudan sorgulama ve satın alma işlemi yapılabiliyor.
Mobil Uygulama: AJet mobil uygulaması aracılığıyla hızlı rezervasyon ve biletleme imkânı sunuluyor.
Yetkili Satış Acenteleri: Anlaşmalı seyahat acenteleri ve çağrı merkezi üzerinden de kampanyalı bilet satışı gerçekleştiriliyor.
BİLET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Web haberciliği ve tüketici bilgilendirme standartları gereği, yolcuların biletleme aşamasında şu detayları kontrol etmesi önem taşıyor:
Koltuk Sınırlaması: Kampanyalı biletler belirli bir koltuk kotasıyla sınırlandırılmıştır. Yoğun talep nedeniyle erken rezervasyon yapılması önerilmektedir.
Vergi ve Ek Ücretler: Yüzde 30’luk indirim yalnızca baz bilet fiyatına yansıtılmaktadır; vergiler ve ek hizmet bedelleri (bagaj, koltuk seçimi vb.) toplam tutara eklenir.
Değişiklik ve İade Kuralları: İndirimli sınıftan alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik koşulları seçilen tarife paketine göre farklılık gösterebilmektedir.