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İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! Vali Gül: Asla müsamaha gösterilmeyecek

Yılbaşında alınacak tedbirlere ilişkin konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçük grupların taşkınlık yaptığını biliyoruz bunlara asla müsamaha gösterilmeyecek." dedi.

30.12.2023 - 10:31 |
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! Vali Gül: Asla müsamaha gösterilmeyecek

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşında alınacak tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu. 814 noktada 55 bin 846 personelin görevli olacağını söyleyen Vali Gül, "Sahil Güvenlik Komutanlığı 231 personelle sahada olacak. Gürültü başta olmak üzere trafiği aksatacak etkinliklerin yapılmaması. Küçük grupların taşkınlık yaptığını biliyoruz bunlara asla müsamaha gösterilmeyecek." dedi.

 

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