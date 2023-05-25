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İstanbul'da ünlü AVM'de yangın! İlk görüntüler geldi

Son dakika haberine göre; İstanbul Sarıyer'de bulunan bir AVM’de yangın çıktı. Gelen bilgilere göre; alışveriş merkezinin üst katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken yangının çıktığı belirtildi.

25.05.2023 - 17:12 |
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İstanbul Sarıyer'de bulunan ünlü alışveriş merkezinde yangın çıktı. Dış cephede çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili son dakika gelişmelerini aktaran CNN TÜRK muhabiri Ümit Uzun şu detayları aktardı:

"Alevler hızla yayılıyor. Çok fazla oranda duman var. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın oldukça büyük. AVM'yi sarmış durumda" dedi.

YANGIN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKTI

Sarıyer İstinye'de bulunan alışveriş merkezinin üst katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

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