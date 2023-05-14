İstanbul'da ulaşıma seçim düzenlemesi!

Metro İstanbul, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle saatlerinde düzenlemeye gitti. Metro İstanbul, işlemlerin geç saatlere kadar sarkması olasılığı nedeniyle bu gece seferlerini uzattığını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seçimler nedeniyle pazarı pazartesiye bağlayan gece bazı seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.