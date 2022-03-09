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İstanbul'da turuncu kodlu kar alarmı! Trafik felç oldu

Meteoroloji'nin turuncu kodlu kar alarmıyla İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

09.03.2022 - 17:35 | | Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA)
İstanbul'da turuncu kodlu kar alarmı! Trafik felç oldu

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikameti de o noktalardan biri oldu. İBB Trafik haritasına göre saat 17.00'de yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde kendisini göstermeye başladı. Yağışların 4-5 gün boyunca İstanbul ile birlikte yurdun büyük bir bölümünde etkili olması bekleniyor. Kar yağışına yönelik Meteoroloji Yüksek Mühendisi Osman Çaylak, AKOM’da (Afet Koordinasyon Merkezi) önemli uyarılarda bulundu.

“4-5 gün boyunca devam edecek”

AKOM Meteoroloji Yüksek Mühendisi Osman Çaylak, “Çarşamba akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin tamamına yakın bir bölümü Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Bununla beraber Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren sıfır derecelerin altına düşmesini bekliyoruz. Perşembe sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli ve yoğun kar geçişleri İstanbul’da etkili olacak. Bu sistem yaklaşık 4-5 gün boyunca aralıklarla bölgemizde devam edecek. Şehir merkezinde dahi sıcaklıklar eksili değerlere düşecek. -2 ve -3’lü değerler görülecek. Bunlar aslında İstanbul için ciddi ve soğuk rakamlar” dedi.

1987 yılındaki şiddetli kar yağışını hatırlattı

“Şuan bize gelecek olan sistem ciddi bir soğuk hava. Ocak ayındaki yağışta bile bu kadar derin soğuklar görmemiştik. Mart ayı için oldukça ekstrem bir durum. 1987 yılındaki gibi olmasa da 2’nci sırada diyebiliriz. Vatandaşların bu soğuk havayı ve yapılan uyarıları ciddiye almasını tavsiye ediyoruz. “Mart ayı, cemre düştü, kar tutmaz” demeyelim. 4-5 gün boyunca çetin kış koşulları etkili olacak” diye konuştu.

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