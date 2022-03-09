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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu gece başlaması beklenen kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, alınan önlemleri de İstanbullularla paylaştı.

09.03.2022 - 16:32 |
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara kar yağışı uyarısı

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Peş peşe uyarıların ardından bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda geldi. Sosyal medya hesabından İstanbul için alınan önlemleri açıklayan İmamoğlu şunları söyledi;

Bu gece başlayıp 5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta Valiliğimiz, İBB Ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları iş birliği halinde bir dizi önlemler aldık. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma günü eğitim ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildi.

İBB; sorumlu olduğu 4.023 km’lik yol ağında 2.000 iş makinesi ve 9.500 personelle görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 465 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı müdahale edecek. 220 bin ton tuz ve 64 tank (1.290 ton) solüsyon, yolları açmak için hazır tutuluyor. Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00’ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak.

"24 SAAT TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞMAYA DEVAM"

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak. Halk Ekmek de 24 saat tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. Evsiz vatandaşlar tesislerimizde misafir edilecek; sağlık, barınma, beslenme ve bakım desteği verilecek. Sokak hayvanlarının beslenmeleri için özel ekipler mama dağıtımı yapacak. ALO 153 Çözüm Merkezi'miz 600 görevli ile 24 saat hizmet verecek.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKILMAMALI"

Bu süreçte zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımızın trafiğe çıkmaması, uyarı ve yasaklara riayet etmesi, zaruri olarak çıkılması durumunda ise araçlarda kar lastiği kullanılması zorunludur.

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