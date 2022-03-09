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Marmaray seferleri uzatÄ±ldÄ±! BakanlÄ±k duyurdu

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'da beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 9-13 Mart'ta Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceÄŸini duyurdu.Â

09.03.2022 - 13:54 | | DHA
Marmaray seferleri uzatÄ±ldÄ±! BakanlÄ±k duyurdu

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul'da beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasÄ±nda gece saat 02.00'ye kadar vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za hizmet verecektir" denildi.Â 

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